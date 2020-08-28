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28 Ağustos 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:

Şenol İpek: Küfretseler de artık arabadan inmem

Şenol İpek: Küfretseler de artık arabadan inmem
- RECEP ASLAN

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıllarda, vatani görevini yapmakta olan askerler ile trafikte tartışarak birine yumruk atıp hızını alamayınca da askeri aracın stop lambalarını kıran manken ve oyuncu Şenol İpek hakkında dava açılmıştı.

Askerlerin şikâyetçi olması üzerine 7 yıla kadar hapsi istenen İpek, tarafların anlaşmasıyla cezadan kurtulmuştu. Yaşanan olay sonrası ilk kez bir lansmanda görüntülenen Şenol İpek, “Bir daha bana hatta anneme bile küfretselerde artık arabamdan inmem, hayırlı işler derim” dedi.

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