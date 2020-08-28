Şenol İpek: Küfretseler de artık arabadan inmem

Askerlerin şikâyetçi olması üzerine 7 yıla kadar hapsi istenen İpek, tarafların anlaşmasıyla cezadan kurtulmuştu. Yaşanan olay sonrası ilk kez bir lansmanda görüntülenen Şenol İpek, “Bir daha bana hatta anneme bile küfretselerde artık arabamdan inmem, hayırlı işler derim” dedi.