Senaryo gerçek oluyor! Iron Man'ın kalbi hayat kurtaracak

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam eden bir ekip, kalp yetmezliği olan insanlara tıpkı ark reaktörünün Tony Stark’ı hayatta tuttuğu gibi yıllarca destek sağlayacak bir yenilikçi biyouyumlu pompa geliştirmekte olduklarını açıkladılar. Söz konusu biyouyumlu pompa sayesinde kalp hastalığı olanlar uzun yıllar boyunca sağlıklı yaşamlarına devam edebilecekler.