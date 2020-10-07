07 Ekim 2020 Çarşamba 19:26 | Son Güncelleme:
Senaryo gerçek oluyor! Iron Man'ın kalbi hayat kurtaracak
Bilim insanları, Iron Man'i hayatta tutan ark reaktörüne benzer ‘biyouyumlu pompa' üzerinde çalışıyorlar.
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam eden bir ekip, kalp yetmezliği olan insanlara tıpkı ark reaktörünün Tony Stark’ı hayatta tuttuğu gibi yıllarca destek sağlayacak bir yenilikçi biyouyumlu pompa geliştirmekte olduklarını açıkladılar. Söz konusu biyouyumlu pompa sayesinde kalp hastalığı olanlar uzun yıllar boyunca sağlıklı yaşamlarına devam edebilecekler.