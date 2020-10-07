  • $7,8834
  • 9,2824
  • 478.19
  • 1152.41
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Senaryo gerçek oluyor! Iron Man'ın kalbi hayat kurtaracak
07 Ekim 2020 Çarşamba 19:26 | Son Güncelleme:

Senaryo gerçek oluyor! Iron Man'ın kalbi hayat kurtaracak

Senaryo gerçek oluyor! Iron Man'ın kalbi hayat kurtaracak

Bilim insanları, Iron Man'i hayatta tutan ark reaktörüne benzer ‘biyouyumlu pompa' üzerinde çalışıyorlar.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam eden bir ekip, kalp yetmezliği olan insanlara tıpkı ark reaktörünün Tony Stark’ı hayatta tuttuğu gibi yıllarca destek sağlayacak bir yenilikçi biyouyumlu pompa geliştirmekte olduklarını açıkladılar. Söz konusu biyouyumlu pompa sayesinde kalp hastalığı olanlar uzun yıllar boyunca sağlıklı yaşamlarına devam edebilecekler.

<p>Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar

Azerbaycan, Türkiye için ne ifade ediyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sivas'ta ''tehlikeli ırk'' köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.