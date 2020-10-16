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  • Sen Çal Kapımı'nın Seyfi Çiçek'i Alican Aytekin: Enerjimiz ekrana yansıyor
16 Ekim 2020 Cuma 21:17 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın Seyfi Çiçek'i Alican Aytekin: Enerjimiz ekrana yansıyor

Sen Çal Kapımı'nın Seyfi Çiçek'i Alican Aytekin: Enerjimiz ekrana yansıyor

Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan Alican Aytekin, kısa sürede genç kızların gözdesi oldu.

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçen Alican Aytekin, “Bana bu proje geldiğinde ilk karakter analizini okudum ve çok heyecanlandım. Seyfi öyle bi karakter ki dizideki her karakterle bi ilişkisi, iletişimi olduğu için hayat vermesi hem zor hem de eğlenceli. Ekip olarak çok enerjik olduğumuz için bu kamera arkasına ve ekrana da yansıyor” dedi. 

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