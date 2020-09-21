  • $7,6233
  • 8,9673
  • 467.528
  • 1087.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Sen Çal Kapımı'nın Engin'i Anıl İlter'in dizi setindeki talihsiz kazası! Hayranlarını korkuttu
21 Eylül 2020 Pazartesi 21:49 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın Engin'i Anıl İlter'in dizi setindeki talihsiz kazası! Hayranlarını korkuttu

Sen Çal Kapımı'nın Engin'i Anıl İlter'in dizi setindeki talihsiz kazası! Hayranlarını korkuttu

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde olduğu ‘Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Anıl İlter, hastaneden paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu.

‘Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile birlikte rol alan Anıl İlter, hastaneden paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu. Dizi çekimleri arasında denize girerken ayağını inciten İlter, önceki gün ayağından bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan İlter, odasında çektirdiği fotoğrafa ‘İş yerim olduğum yer’ yazdı.

<p>Editör: <a target='_blank' href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Oyunc

Bir Dakikada Magazin

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

Kırklareli'nde yüzlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.