Sen Çal Kapımı'nın Engin'i Anıl İlter'in dizi setindeki talihsiz kazası! Hayranlarını korkuttu

‘Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile birlikte rol alan Anıl İlter, hastaneden paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu. Dizi çekimleri arasında denize girerken ayağını inciten İlter, önceki gün ayağından bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan İlter, odasında çektirdiği fotoğrafa ‘İş yerim olduğum yer’ yazdı.