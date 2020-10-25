25 Ekim 2020 Pazar 19:52 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı
'Sen Çal Kapımı' dizisinde oynayan Hande Erçel, 10 Ocak 2019'da vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı.
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı genç oyuncu Hande Erçel, "Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu. Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne…” notunu düştü.