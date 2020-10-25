  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı
25 Ekim 2020 Pazar 19:52 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı

'Sen Çal Kapımı' dizisinde oynayan Hande Erçel, 10 Ocak 2019'da vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı.

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı genç oyuncu Hande Erçel, "Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu. Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne…” notunu düştü.

<p>Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara’nın batısının çok bulutlu, gece saatl

Bugün hava nasıl olacak? Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.