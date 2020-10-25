Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününü kutladı

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı genç oyuncu Hande Erçel, "Güzel sesin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu. Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne…” notunu düştü.

