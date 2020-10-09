09 Ekim 2020 Cuma 20:13 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel rol arkadaşı Kerem Bürsin'in annesini yakın takibe aldı!
‘Sen Çal Kapımı' dizisinde oynayan Hande Erçel, Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'i Instagram hesabından takibe aldı.
‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin Eda'sı Hande Erçel, aynı dizide Serkan karakterine hayat veren rol arkadaşı Kerem Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin’i Instagram hesabından takibe aldı. Günler önce Hande Erçel’in babası Kaya Bey, Kerem Bürsin’i, yakışıklı oyuncunun annesi Çiğdem Bürsin ise Erçel’i Instagram hesabında takibe almıştı. Şimdi ise güzel oyuncu, anne Bürsin’i sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.