Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel köpekleriyle birlikte poz verdi! 'Karşılıksız sevgi...'

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterini canlandıran Hande Erçel'den anlamlı paylaşım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde köpekleriyle birlikte poz veren Hande Erçel, günün anlam ve önemi için ‘’Sevgiden başka bir şey beklemediklerine eminim. Karşılıksız sevgileriyle şifa olduklarına da’’ yazdı.