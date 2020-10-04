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  • Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel köpekleriyle birlikte poz verdi! 'Karşılıksız sevgi...'
04 Ekim 2020 Pazar 20:15 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel köpekleriyle birlikte poz verdi! 'Karşılıksız sevgi...'

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel köpekleriyle birlikte poz verdi! 'Karşılıksız sevgi...'

Hayvan sevgisini her fırsatta dile getiren Hande Erçel, bir yılda 9 can büyüttüğünü söyledi.

Sen Çal Kapımı dizisinde  Eda karakterini canlandıran Hande Erçel'den anlamlı paylaşım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde köpekleriyle birlikte poz veren Hande Erçel, günün anlam ve önemi için ‘’Sevgiden başka bir şey beklemediklerine eminim. Karşılıksız sevgileriyle şifa olduklarına da’’ yazdı.

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan Akıncı TİHA'ya (Taarruzi İn

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