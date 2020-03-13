Şemsiye silah sayıldı
Tartıştığı metrobüs şoförüne şemsiyeyle saldırarak kaza yapmasına ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut, 11 yıl 7 ay hapis cezası aldı.
İstanbul Kadıköy'de 23 Eylül 2016'da, metrobüs şoförünün yolculardan Murat Akpınar’la tartışması üzerine Akpınar, şoföre şemsiyeyle vurmuştu. Yoldan çıkan araç, arabaların üzerine çıkmış, 17 kişi yaralanmıştı.
7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce dün görülen duruşmada şemsiye 'silah' olarak değerlendirildi. “Olası kastla kamu malına zarar verme ve “Olası kastla kasten yaralama” suçlarından yargılanan Murat Akbulut, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.