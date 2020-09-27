Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş, gelişme ve zirveye yükseliş hikayesi 'Uyanış: Büyük Selçuklu' TRT 1'de başlıyor

Yapımcılığını Emre Konuk’un üstlendiği, Sedat İnci’nin yönettiği “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Leyla Lydia Tuğutlu yer alıyor. TRT 1’de ekrana gelecek olan dizinin tanıtımları büyük bir ilgi görmüştü.

