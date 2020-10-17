Sektörde güzel şarkı yok

Müzik kariyerinin 20. yılını çıkardığı özel bir albümle kutlayan Hande Yener, reklam yüzü olduğu mobilya markası için Beykoz Kundura Fabrikası’nda kamera karşısına geçti. Pandemi döneminde meslektaşlarının aksine 20. yılına özel bir albüm piyasaya süren Yener, ‘’Nihayet o süreci atlattık, albüm çıktı ve listeler altüst oldu; çok fazla beğenildi. Albüm olarak beğenildi, bu çok önemli benim için’’ dedi.



Albüm yapmak masraflı

Sözlerine devam ederken “Pop müzikte ortalıkta doğru düzgün şarkı yok” diyerek yeni çıkan şarkılara da taş atan Hande Yener, “Böyle dolu dolu dinlenecek on şarkı çok önemli. Genelde herkes single yapıyor, çünkü şu devirde bir albüm yapmak çok masraflı. Ama değer, ben 20. Yıl sebebiyle albümü bir dakika düşünmeden çıkardım” ifadelerini kullandı.

Fenomenler içi boş şeyler üretiyor

Sosyal medyada çok fazla takılmadığını da ekleyen Hande Yener, “İçeriği kuvvetli şeyler pek görmüyorum; daha sıradan şeyler görüyorum. O yüzden pek ilgimi çekmiyor. Ben her şeyin içinde sanat arıyorum. İçinde sanat olmayan şeyler de olabilir tabi hayatta ama beni çekmiyor” dedi.