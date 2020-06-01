Şekerleme yapmaktan kaçının

Düzenli olarak yeterli kalitede uyumak, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumanın önemli bir bileşenidir. Uyku yoksunluğu bağışıklık sistemini savunmasız hale getirir ve vücuttaki enfeksiyon riskini artırabilir. Başka bir deyişle, uyku kaliteniz ve yaşadığınız stresi azaltmak sizi yeni koronavirüsten koruyabilir. Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, “Kendinizi pandemi nedeniyle tek başına karantinada veya evden çalışma durumunda bulduysanız, sık sık yatak odası, kanepe arayabilirsiniz. Kendiniz için bir rutin oluşturmanın önlemine ek olarak, aşırı uyuklamadığınızdan emin olunuz. Normal bir uyku rutinine sahip olmak “tüm gününüzün değerlenmesine” yardımcı olacaktır. Uyuklamak yerine, bu sağlıklı rutini erken kalkıp işleri yapmaya başlayarak kullanınız” diyor.