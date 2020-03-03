Şekere ekşi çözüm

Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet; insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Kan şekerinin yüksek düzeyi nedeniyle olağandışı susuzluk, sık idrara çıkma, aşırı açlık, kilo kaybı, bulanık görme, bulantı ve kusma, aşırı halsizlik ve yorgunluk, sinirlilik ve ruh hali değişiklikleriyle kendini gösteren bir hastalıktır.

İNSÜLİN SEVİYESİNİ DENGELER



Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan, çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar ya yeterince insülin salgılamaz ya da hücreler insüline yanıt vermez. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin 'sumak çayı' olduğunu dile getiriyor.

ÖDEM ATMAYI SAĞLAR



Sumak çayı için 100 gram sumağa ve bir litre içme suyuna ihtiyacınız var. Büyük bir cam kabın içine sumağı koyun. Üstüne sıcak su ekleyin. 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. Süzüp bir sürahiye alın ve buzdolabında bekletin. Bu soğuk çayın tamamını, gün içinde belli aralıklarla için. Sumak çayının bir özelliği de diüretik olmasıdır. Vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olur.