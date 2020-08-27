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  3. Şekere bağlı mesane problemleri olanlar dikkat! Tedavi edilebilir
27 Ağustos 2020 Perşembe 21:09 | Son Güncelleme:

Şekere bağlı mesane problemleri olanlar dikkat! Tedavi edilebilir

Şekere bağlı mesane problemleri olanlar dikkat! Tedavi edilebilir

Erişkinlerde nörojenik mesane probleminin görülmesinin başında şeker hastalığı geliyor.

Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Şeker hastalığı mesaneyi kontrol eden sinirleri bozabiliyor. Biz buna diyabetik nöropati yani şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan sinirsel bozukluk adını veriyoruz. Nörojenik mesane ayrıca omurilik yaralanmaları, MS, Parkinson, serebrovasküler olaylar ve bel fıtığı hastalarında da sık görülüyor. Nörolojik mesanede işlev bozukluklarının ortaya çıkış şekli çok değişken olabiliyor. Çünkü altta yatan nörolojik tablo da çok değişken” dedi. Nörojenik mesane probleminde önceliğin altta yatan hastalığın tedavisi olduğunu belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Çoğunlukla sinirlerde oluşan hasar geri döndürülemez oluyor ama kısmi felç yaşayan hastalarda mesane işlevi zamanla düzelebiliyor" dedi. Tarcan, "Nörojenik mesanede ortaya çıkan problemleri değişik yöntemlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Amacımız öncelikle böbrekleri korurken, mesanenin doğru şekilde idrar depolamasını ve doğru şekilde idrar boşaltımını sağlamak" diye ekledi. 

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