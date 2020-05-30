Şehitlikte yeşeren aşk

Çakmak, 1999'da Erzurum’da şehit olan istihkam çavuş Ferman Çelen'in kardeşi Gülcan Çelen (37) ile şehitlikte tanıştı. İkisi de şehit kardeşi olan çift 2003 yılında evlendi. Gülcan Çakmak “Aradan 17 yıl geçti ve iki oğlumuz oldu. Büyük oğlumuza şehit amcası Çetin'in adını verdik” dedi.