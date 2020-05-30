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  3. Şehitlikte yeşeren aşk
30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:23 | Son Güncelleme:

Şehitlikte yeşeren aşk

Şehitlikte yeşeren aşk

Antalya'da yaşayan Cemil Çakmak'ın (40), ağabeyi jandarma onbaşı Çetin Çakmak, 2000 yılında Tokat'a şehit oldu ve Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çakmak, 1999'da Erzurum’da şehit olan istihkam çavuş Ferman Çelen'in kardeşi Gülcan Çelen (37) ile şehitlikte tanıştı. İkisi de şehit kardeşi olan çift 2003 yılında evlendi. Gülcan Çakmak “Aradan 17 yıl geçti ve iki oğlumuz oldu. Büyük oğlumuza şehit amcası Çetin'in adını verdik” dedi.


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