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  3. Şefkat ve nezaket kavramlarını canlandırmalıyız
21 Mayıs 2020 Perşembe 22:37 | Son Güncelleme:

Şefkat ve nezaket kavramlarını canlandırmalıyız

Şefkat ve nezaket kavramlarını canlandırmalıyız

Pandemi dönemi ile birlikte insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmeye başladığını belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu durumun da aile içinde şiddet vakalarına neden olduğunu kaydetti.

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Aile içi iletişimde yöntem değiştirmemiz gerekiyor. İyi niyet ve sevgi varsa aile içerisinde çözüm vardır. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.

SEVGİDEN DAHA BÜYÜK BİR DUYGU

Prof. Dr. Tarhan, Pandemi günlerinde iletişimsiz olan kişilerde en çok rastlanılan konuların ötelenmiş, ertelenmiş problemler olduğunu ve problemlerin tekrar gün yüzüne çıktığını belirtti. Tarhan, “Şefkat sevgiden daha büyük çünkü karşılıksız sevgi, şartsız sevgi var. Şefkati ailede daha çok kullanmak gerekir. Nezaket kavramı da saygıdan daha büyük ve daha yüksek bir duygudur, daha yüksek bir kavram, bir değerdir. Nezaketi daha çok canlandıralım” dedi.


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