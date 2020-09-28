Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu açıkladı! 'Beni iyi insan yaptı'

Oyuncu Kadir Doğulu, meslektaş eşi Neslihan Atagül Doğulu ile ruh ikizi olduklarını söyledi. Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden Doğulu, zıtlıklarıyla birbirlerini çektiklerini anlattı.

NESLİHAN'LA İKİ ZIT KUTUPTUK



Özlem Kaymaz’ın programına konuk olan Kadir Doğulu, ‘’Ruh olarak düşünce yapısı olarak aynıyız... O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum... Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı... Daha kendini bilen bir insan yaptı. İki zıt kutuptuk; bir araya geldik bir kıvılcım çıktı" diye konuştu.

EVLENECEĞİMİZİ BİLİYORDUM



Neslihan Atagül ile ilk göz göze geldiğinde evleneceklerini bildiğini söyleyen Kadir Doğulu, 'Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an çok güçlüydü. Ne olacağını bilmiyordum ama buralara kadar gelmesi yönündeki dileğimiz onun gözleri ve benim kalbimden fışkırmıştı' dedi.