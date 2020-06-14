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  3. Seferin Kızı yeni bölümü ile kaldığı yerden devam ediyor
14 Haziran 2020 Pazar 18:47 | Son Güncelleme:

Seferin Kızı yeni bölümü ile kaldığı yerden devam ediyor

Seferin Kızı yeni bölümü ile kaldığı yerden devam ediyor

Seferin Kızı başlıyor. Seferin Kızı dizisinin bu haftaki yeni bölümünde neler olacak? Seferin Kızı'nda bu hafta: Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir.

Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der. Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır. Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.” Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

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