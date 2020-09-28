Seferberlik ne demek, anlamı ne? Seferberlik ilanı TDK kelime anlamı!

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar sebebiyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından vatandaşlar, seferberlik kelimesine dair arama yapmaya başladı. Türk Dil Kurumu (TDK), seferberlik kelimesine dair en detaylı bilgiyi çevrim içi sözlük sayfasında paylaştı.

SEFERBERLİK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), seferberlik kelimesini, "Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü." olarak açıklarken,

Başka bir ifadeyle de "Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem." olarak paylaşmıştır.

AZERBAYCAN'DAN SEFERBERLİK İLANI!

Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkede kısmi seferberlik ilan edildiği duyuruldu.