Sefer durduran kumru

Araca merdiven dayayarak üstüne çıkan Mustafa Yaşuk, yuvada 2 adet yumurta olduğunu gördü. Yaşuk yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar TIR'ı seferden çekme kararı aldı. Yaşuk, “Kuşun yuvasını bozmak dinimizde caiz değil. Beklemeye karar verdik. İnşallah bir hafta sonra yavrular da çıkar. Uçtukları zaman yolumuza devam ederiz” dedi.