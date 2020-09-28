28 Eylül 2020 Pazartesi 22:01 | Son Güncelleme:
Sefer durduran kumru
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi'nde nakliyecilik işiyle uğraşan Mustafa Yaşuk, TIR'ının dorsesinde kuş yuvası olduğunu fark etti.
Araca merdiven dayayarak üstüne çıkan Mustafa Yaşuk, yuvada 2 adet yumurta olduğunu gördü. Yaşuk yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar TIR'ı seferden çekme kararı aldı. Yaşuk, “Kuşun yuvasını bozmak dinimizde caiz değil. Beklemeye karar verdik. İnşallah bir hafta sonra yavrular da çıkar. Uçtukları zaman yolumuza devam ederiz” dedi.