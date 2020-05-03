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Sedef yalnızca cilt hastalığı değil

Sedef yalnızca cilt hastalığı değil

Kronik seyirli olan, deride kızartı ve kepeklenmeye sebep olan sedef hastalığı yalnızca deriyle sınırlı kalmayıp bir takım sistemik belirtilere de yol açıyor.

Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, “Obezite, özellikle karın bölgesinde aşırı yağlanma olarak tanımladığımız abdominal obezite, yüksek kolesterol, kolesterol dengesinde bozukluk, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların bir arada görülmesini metabolik sendrom olarak adlandırıyoruz. Bu hastalıklara ve dolayısıyla metabolik sendroma sedef hastalarında daha sık rastlıyoruz” dedi. Tedavisinin mutlaka dermatologlar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, “Hafif sedef hastalarını biz dışardan kremlerle, pomatlarla tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Kortizonlu pomatlar ve D vitamini preparatları kullanıyoruz. Ama hastalık şiddetlendikçe bağışıklık sistemini düzenleyen ilaçlarımızla hastalığı kontrol etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.


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