Sedef hastalarına kese yapmak yasak

Ancak tedaviden başarılı sonuç elde edilebilmesi için ciltte travma oluşmasını önlemek şart. Bunun için de bazı kurallara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, cildi kese, lif veya fırça ile keselemekten kaçınmak gibi... Dermatoloji Uzmanı Ahmet Günay, tedavi sürecinde özellikle cilt travmalarından kaçınılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bunun için de hastaların banyoda ciltlerini kese, fırça veya lif ile keselemek ya da tırnaklama yoluyla kabuklardan kurtulmaya çalışmak gibi önemli bir hataya düşmemeleri gerekiyor. Çünkü bu durumda cildin yapısı bozuluyor ve tedavinin başarı şansı düşüyor” diyor.