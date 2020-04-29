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  3. Sedef Avcı: Öğretmenlere saygı duyuyorum

Sedef Avcı: Öğretmenlere saygı duyuyorum

Sedef Avcı: Öğretmenlere saygı duyuyorum

Sedef Avcı, uzaktan eğitim sırasında öğretmenlerin değerini daha da iyi anladığını söyledi.

Güzel oyuncu, oğluyla birlikte evde eğitimi tamamlarken bu sürecin kendisi için zor geçtiğini anlattı. Oğluyla ders arasında çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan Avcı, “Birinci sınıfsanız daha okula yeni adapte olmuşken bir de bu yeni sistem bizi zorladı doğrusu. Tüm öğretmenlerimize bir kez daha hayran kaldım ve onlara çok saygı duyuyorum. Ellerinden öpüyorum hepsinin tek tek” dedi.


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