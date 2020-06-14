Sedef Avcı, Derya Uluğ, Mustafa Ceceli, Onur Tuna ve Emina Jahovic! Ünlülerde normalleşme tatille başladı

Hayatın yavaş yavaş normalleşmeye başlamasıyla ünlü isimler sezonu geç de olsa açtı. Haziran ayında şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yola düşen ünlüler, koronavirüs salgını nedeniyle de tedbirleri elden bırakmıyor. Tekneyle açılarak ya da yazlıklarına giderek sezonu başlatan yıldızlar, kalabalık ortamlardan kaçıyor.

Bozcaada’daki yazlığına giden Sedef Avcı da evinin tadilat işlerini hallettikten sonra soluğu denizde aldı.

Popçu Derya Uluğ, yasakların kalkmasıyla Marmaris’e gitti. Uluğ, özel olarak kiraladığı tekneyle maviliklerin tadını çıkartıyor.

Mustafa Ceceli de eşi Selin İmer ile birlikte, Göcek’in doğal güzelliklerinin ve denizinin keyfini yatlarıyla çıkartıyor.

Onur Tuna, sezonu İzmir’de oturan ailesinin yanında açtı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic de çocukları Yaman ve Yavuz ile birlikte Bodrum’da denizin keyfini çıkarmaya başladı.