Seda Bakan: Arkadaşımın çocuğunun süt annesiyim

BİLGEN BÜLBÜL



Bakan, anne olmanın yanı sıra süt annelik yaptığını da ilk kez açıkladı. Güzel oyuncu, sütü gelmeyen yakın arkadaşına dolapta kızı için sakladığı sütleri verdiğini anlattı. Kızına yetecek kadar sütü olduğunun da altını çizen Bakan, “Bebeği görmeye gittiğimde, arkadaşım sütüm gelmiyor diyordu. Ben de dolapta depoladığım sütleri arkadaşıma verdim. Onun bebeği erkek, benimki kız. Artık kardeş oldular. İleride Allah korusun âşık olsalar evlenemezler” dedi.