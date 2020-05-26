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  3. Sebzeler insülin direnci sağlıyor
26 Mayıs 2020 Salı 22:18 | Son Güncelleme:

Sebzeler insülin direnci sağlıyor

Sebzeler insülin direnci sağlıyor

Koronavirüsle değişen yaşam düzenimiz ve tüketim alışkanlıklarımız beslenmemizi de etkiliyor.

Evlerde kaldığımız bu dönemde hazır siparişler yerine evde pişirmeye özen göstersek de hamur işlerine olan ilgimiz uzun dönemde sorun yaşatacak gibi görünüyor. Dr. Murat Berksoy, oruç sürecinden çıkan metabolizmamıza yüklenmeden, sık ama azar azar öğünler ile beslenmemizi öneriyor. ‘’Glisemik indeksi düşük, kan şekeri dengemizi bozmayacak tercihler yapmalıyız. Sebze ağırlıklı beslenmeli ve yeşilliklerden bolca tüketmeliyiz’’ şeklinde önerilerde bulunan Dr. Murat Berksoy, kan şekeri dengesinin insülin direnci için de olumlu bir destek olacağını ve kilo vermemizi kolaylaştıracağını belirtiyor. Dr. Berksoy, “Meyve suları, asitli içecekler, meyveli sodalar bizi serinletirken vücudumuza kalori yüklemesi yapıyor. Ayrıca kan şekerinde iniş çıkış yaparak, metabolizmamızı olumsuz etkiliyor” diyor.


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