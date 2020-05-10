Şebnem Ferah'tan Yeşim Salkım'ın sözlerine yanıt: Sabırlıyımdır ama artık yeter

Bilgen BÜLBÜL



Rock müziğin güçlü temsilcilerinden Şebnem Ferah, Yeşim Salkım’ın kendisi hakkında ortaya attığı iddialara sessiz kalamadı. Yeşim Salkım, katıldığı bir programda Sezen Aksu’nun, Şebnem Ferah’ın elinden tuttuğunu, Özlem Tekin’in ise önünü kestiğini ifade etti.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI



Bu açıklamalar karşısında Özlem Tekin sessizliğini korurken Şebnem Ferah ise Twitter’dan üstü kapalı göndermede bulundu. Ünlü isim, “Çok sabırlıyımdır, toleranslıyımdır ama yeter. Tatlı canınız nasıl istiyorsa beni öyle biliniz lütfen. Müziğin kendisi ve şarkı söylemek benim için hep yeterli oldu. Budur yani. Rica ederim konuyu kişilerle ilişkilendirip kimseye rahatsızlık vermeyin” ifadelerini kullandı. Şebnem Ferah’a, hayranları, "Biz biliriz senin kalbini, bilmeyenler düşünsün, 'Kimseyle kıyaslanacak biri değilsin, yerin ayrı" şeklinde destek mesajları attı.