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  • Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Melek Baykal 'Aile Babası' dizisi için bir araya geldi
12 Ekim 2020 Pazartesi 18:14 | Son Güncelleme:

Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Melek Baykal 'Aile Babası' dizisi için bir araya geldi

Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Melek Baykal 'Aile Babası' dizisi için bir araya geldi

‘Aile Babası' dizisi oyuncuları Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Melek Baykal okuma provaları için buluştu.

Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Melek Baykal gibi isimlerin rol aldığı ‘Aile Babası’ dizisi oyuncuları okuma provalarında bir araya geldi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda buluşan ekip, senaryodaki komik sahneleri okurken gülmekten kendilerini alamadı. Ekip, keyifli bir işe imza attıklarını söyledi.

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