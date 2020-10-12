Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Melek Baykal 'Aile Babası' dizisi için bir araya geldi

Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Melek Baykal gibi isimlerin rol aldığı ‘Aile Babası’ dizisi oyuncuları okuma provalarında bir araya geldi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda buluşan ekip, senaryodaki komik sahneleri okurken gülmekten kendilerini alamadı. Ekip, keyifli bir işe imza attıklarını söyledi.