Sayıları Türkiye'de hızla artıyor... Hiç masum değiller

Türkiye’ye nasıl geldiği kesin olarak bilinmeyen ve hakkında pek çok rivayet bulunan yeşil papağanları artık birçok şehrimizde ve Avrupa’da görmek mümkün. Sayıları hızla artan sevimli görünümdeki bu papağanlar için uzmanlar ise ‘tehlikeliler” diyerek uyarılarda bulunuyor. Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, “Hiç de masum değiller” dediği yeşil papağanlar için şunları söyledi:

DİĞER HAYVANLAR TEHLİKEDE

“Güzel gibi gözüküyorlar ama diğer türlere zararları var. İstilacı türler bunlar. Özellikle karga, güvercin, sincap gibi ağaçlarda beslenen hayvanların hem yuvalarına hem de yemlerine ortak oluyorlar. Onlarla mücadeleye giriyorlar. Onlar güçlü çıkıyorlar, çünkü sayıları gün geçtikçe artıyor. Eskiden sadece Gülhane Parkı’nda, Florya ormanında vardı ancak şimdi her yerde görmek mümkün. Yemlerini yedikleri, yuvalarına zarar verdikleri hayvanlar ise tehlike altında.”

İSTANBUL’DA İKİ TÜRÜ VAR

Prof. Dr. Serhat Özsoy “Bu papağanların Türkiye’ye nasıl geldiği çok bilinmiyor ama daha çok ticaret, nakil sırasında kaçarak geldiği düşünülüyor. Güney Akdeniz ve İstanbul bölgesinde iklim yavaş yavaş ılıman olmaya başladı. Bunlar da çok rahat bir şekilde ortam bulup çoğaldılar. İstanbul’da iki türü var. İkisi de bakıldığında yeşil papağan gibi gözüküyor. Biri daha büyük ‘İskender’ papağan” dedi.

Prof. Dr. Özsoy, bu papağanların asıl vatanlarının Hindistan, Pakistan, Afganistan gibi Güney Asya ülkeleri olduğunu ifade ediyor.

Özellikle Gülhane Parkı’nda sayıları oldukça fazla olan bu papağanlar vatandaşların da ilgisini çekiyor.