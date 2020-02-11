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Şaşkın aşıklar 

Şaşkın aşıklar 

Biri hiç görmediği iki kadına sırf buluşabilmek için 40 bin lira kaptırdı. Diğeri evlenmek istediği kadına annesinin tüm birikimi olan 27 bin lirayı verdi.

İNTERNETTE TANIŞTILAR 

Kırklareli'de yaşayan E.C.E., internetteki arkadaşlık sitelerinden birinde S. isimli bir kadınla yazışmaya başladı. Hiç görmediği kadına âşık olan E.C.E, buluşabilmek için kadının talep ettiği 5 bin 700 lirayı gönderdi. Buluşma tarihini sürekli erteleyen kadın, E.C.E’yi L. isimli başka bir kadına yönlendirdi. L. ile konuşmaya başlayan E.C.E, bu kez ona 35 bin TL gönderdi. İki kadının da telefonunu engellemesiyle dolandırıldığını fark eden adam, soluğu emniyette aldı.   

ARACI OLANA DA PARA VERDİ 

Çorum’da pazarcılık yapan Engin A., Gaziantep’te görücü usulüyle tanıştığı Tuğba Ö. (20) ile evlenmek istedi. Önce kendisine aracılık eden Ayşe adlı kadına 10 bin lira veren Engin A., sonra da Tuğba Ö.'nün ailesine 10 bin lira başlık parası verdi. Genç kız için de 7 bin 500 liralık mücevher aldı. Kardeşinin trafik kazası geçirdiğini söyleyerek, Gaziantep’e dönen nişanlısına bir daha ulaşamayan Engin A. dolandırıldığını anladı. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.


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