Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşler açıkladı: Babamız korona oldu

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel, babaları için de kan bağışı istedi. Duyurularını sosyal medyadan yayımlayan ikili, şu mesajı yazdı: 'Kovid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere kovid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz."

