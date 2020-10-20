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  • Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşler açıkladı: Babamız korona oldu
20 Ekim 2020 Salı 18:40 | Son Güncelleme:

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşler açıkladı: Babamız korona oldu

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşler açıkladı: Babamız korona oldu

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşler, babaları Mehmet Fevzi Hünel'in koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi.

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel, babaları için de kan bağışı istedi. Duyurularını sosyal medyadan yayımlayan ikili, şu mesajı yazdı: 'Kovid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere kovid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz." 

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