14 Haziran 2020 Pazar 20:37 | Son Güncelleme:
Şarkıcı Gülden'den 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine destek
Şarkıcı Gülden, “Pastamızı Çocuklar Üflesin” adlı sosyal sorumluluk projesine katılarak, köylerdeki çocuklara pasta sürprizi yaptı.
Bir köye birbirinden farklı, çeşit çeşit pastalar yollayan Gülden, çocukların yüzündeki mutluluğu şu sözlerle paylaştı: “İki gram kalbim var, o da şimdi yerinden çıkacak. Şu evlatların güzelliğine baktıkça insanın kalbi eriyor. Siz de bu güzel yavrularımızın ömrüne güzel anlar bırakın.”