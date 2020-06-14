Şarkıcı Gülden'den 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine destek

Bir köye birbirinden farklı, çeşit çeşit pastalar yollayan Gülden, çocukların yüzündeki mutluluğu şu sözlerle paylaştı: “İki gram kalbim var, o da şimdi yerinden çıkacak. Şu evlatların güzelliğine baktıkça insanın kalbi eriyor. Siz de bu güzel yavrularımızın ömrüne güzel anlar bırakın.”