Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Şarkıcı Gülden'den 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine destek
14 Haziran 2020 Pazar 20:37 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Gülden'den 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine destek

Şarkıcı Gülden'den 'Pastamızı Çocuklar Üflesin' projesine destek

Şarkıcı Gülden, “Pastamızı Çocuklar Üflesin” adlı sosyal sorumluluk projesine katılarak, köylerdeki çocuklara pasta sürprizi yaptı.

Bir köye birbirinden farklı, çeşit çeşit pastalar yollayan Gülden, çocukların yüzündeki mutluluğu şu sözlerle paylaştı: “İki gram kalbim var, o da şimdi yerinden çıkacak. Şu evlatların güzelliğine baktıkça insanın kalbi eriyor. Siz de bu güzel yavrularımızın ömrüne güzel anlar bırakın.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Kurum ve Bakan Soylu ile Bingöl'e gidecek
İtalya Dışişleri Bakanından 'İkinci Dünya Savaşı' göndermesi: Yarın Avrupa'nın yeniden açılacağı gün!
CANLI | Rizespor-Galatasaray
Kızılay Başkanı Kınık'tan Bingöl depremi sonrası dikkat çeken uyarı
BDDK Başkanı Akben: Salgınla mücadele döneminde 50'ye yakın düzenleme yaptık
ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

Böylesi görülmedi! Atıklar sanat eserine dönüşt�

Böylesi görülmedi! Atıklar sanat eserine dönüştü