Sandalla mezarlık ziyareti

Her yıl sulama kanallarına su verilmesiyle mezarlıklar gün yüzüne çıkıyor ve yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler kolaylıkla ziyarete gelebiliyordu. Bu sene kanallara su verilmemesi nedeniyle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler baraj gölüne sandalla açılıp büyüklerinin mezarı üstüne gelerek dua etti.