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  3. Sandalla mezarlık ziyareti
11 Haziran 2020 Perşembe 22:47 | Son Güncelleme:

Sandalla mezarlık ziyareti

Sandalla mezarlık ziyareti

Adana'da 64 yıl önce Seyhan Barajı'nın tamamlanıp baraj gölüne su verilmesiyle Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nin mezarlığı sular altında kaldı.

Her yıl sulama kanallarına su verilmesiyle mezarlıklar gün yüzüne çıkıyor ve yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler kolaylıkla ziyarete gelebiliyordu. Bu sene kanallara su verilmemesi nedeniyle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler baraj gölüne sandalla açılıp büyüklerinin mezarı üstüne gelerek dua etti.

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