Sanatçı kardeşlerin gururlandıran başarısı

Bulgaristan'ın Veliko Tırnovo kentinde online düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması'nda üçüncülüğü elde eden Ceylan ve Ceren Yılmaz kardeşler, Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kızlarıyla gurur duyduğunu belirten baba Süleyman Yılmaz, “İki yıl önceki Romanya’da enstrümantal kategoride küçük kızım Ceren kemanda 1’inci, büyük kızım da piyanoda 2’nci oldu. 2019 yılında Paris’te düzenlenen 21’inci Uluslararası piyona yarışmasında da Ceylan jüri özel ödülünü aldı" diye konuştu.

Ceylan Yılmaz, piyanistliğe 2 yaşında başladığını belirterek 'Müziğe olan ilgim komşumuz Afgan Salayev’in beni keşfetmesiyle başladı” dedi.