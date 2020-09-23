'Sanat Güneş' Zeki Müren ile arabesk

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle LP formatında yayınlanan 10 arabesk eserden oluşan albüm bugün sanatseverlerle buluşuyor. Müren’in canlı performans kayıtlarından oluşan ve içerisinde şiir ve konuşmalarının da yer aldığı albüm, sanatçının ölüm yıldönümünde sevenlerine özel bir hatıra olarak sunuldu. Sanatçının şimdiye kadar duyulmamış performanslarından oluşan albüm, birebir canlı konser kaydını da içeriyor.