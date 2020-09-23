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23 Eylül 2020 Çarşamba 19:34 | Son Güncelleme:

'Sanat Güneş' Zeki Müren ile arabesk

'Sanat Güneş' Zeki Müren ile arabesk

Türk Müziği'nin önemli sesi Zeki Müren, vefatının 24'üncü yılında ‘Arabesk' adlı albümle anılacak.

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle LP formatında yayınlanan 10 arabesk eserden oluşan albüm bugün sanatseverlerle buluşuyor. Müren’in canlı performans kayıtlarından oluşan ve içerisinde şiir ve konuşmalarının da yer aldığı albüm, sanatçının ölüm yıldönümünde sevenlerine özel bir hatıra olarak sunuldu. Sanatçının şimdiye kadar duyulmamış performanslarından oluşan albüm, birebir canlı konser kaydını da içeriyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

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