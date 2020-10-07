Sanat galerisi gibi kaportacı

Bitlis’te 21 yıldır kaporta ustası olan Kazım Yeşilada, ressamlık hayalini sanayi sitesinde kendi küçük atölyesinde yaşatmaya çalışıyor. Bir taraftan kazalı araçların kaportaları ile uğraşan Kazım Yeşilada, işinden arta kalan zamanlarda ise kendi dünyasında oluşturduğu küçük atölyesinde karakalem, yağlıboya ve hiçbir eğitim almadan yakma tekniğini kullanarak birbirinden güzel tablolar çiziyor.

İŞİN STRESİNDEN UZAKLAŞIYOR



Atölyesinin duvarlarında birçok resmi bulunan Kazım Usta’nın müşterileri bir taraftan araçlarının tamirini beklerken, diğer taraftan duvarları süsleyen tabloları izliyor. Hedefinin ilerleyen zamanlarda Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumak olduğunu belirten usta, “Kaportacılık zor bir iştir. Bütün bu stresin içinden sıyrılmak için yukarı atölyeme çıkıp resim yapıyorum. Bu benim stresimi de alıyor” dedi.

SATIN ALMAK İSTEYENLER OLUYOR



Kazım Usta, “Pandemi dolayısıyla yaptığım resimleri şimdilik işyerimde sergiliyorum. Sergi açmayı da istiyorum. Bazı müşterilerimiz tablolarımızı görüp satın almak istiyor. Ancak ben bugüne kadar yaptıklarımı hiç satmadım” diyor.