13 Ekim 2020 Salı 18:26 | Son Güncelleme:
Sanal gerçekliğe 'gerçek dokunma' hissi geliyor
Bilim insanları sanal gerçeklik (VR) programlarındaki 'gerçeklik' hissini arttırmak için sismik dalga teknolojisini kullandı.
Geliştirilecek yeni ekipmanlar ile dokunma hissinin gerçeğinden ayırt edilemez hale gelmesi hedefleniyor. Birmingham Üniversitesi Evrensel Dokunma Duyusu isimli projeyle bir araya gelerek çalışan bilim adamları insan ve hayvan cildindeki dokunma hissi doğuran reseptörleri inceleyerek bunları taklit edebilecek bir matematiksel modelleme oluşturdu.