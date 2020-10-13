Sanal gerçekliğe 'gerçek dokunma' hissi geliyor

Geliştirilecek yeni ekipmanlar ile dokunma hissinin gerçeğinden ayırt edilemez hale gelmesi hedefleniyor. Birmingham Üniversitesi Evrensel Dokunma Duyusu isimli projeyle bir araya gelerek çalışan bilim adamları insan ve hayvan cildindeki dokunma hissi doğuran reseptörleri inceleyerek bunları taklit edebilecek bir matematiksel modelleme oluşturdu.