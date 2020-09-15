15 Eylül 2020 Salı 22:52 | Son Güncelleme:
Şampiyonlara nal çakıyor
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde seyislik yaparken nalbantlık mesleğine merak duyan Abdullah Gürses, 20 yıldır Türkiye'nin dört bir tarafında yetiştirilen şampiyon yarış atlarının nallarını çakıyor.
Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap yarış atı yetiştirilen önemli merkezler arasında yer alan ilçede nalbantlık yapan Gürses "'Turbo', 'Ayabakan', 'Oğlumberat' gibi şampiyon atların nallarını çakmış bir ustayım. Bu iş incelik ister, tırnak seviyeli, eşit bir şekilde kesilecek, törpü çekilecek. Nalı üstüne koyduğun zaman ikisi eşit olacak. O şekilde at rahat koşar. Düzensiz olunca at sakat olur" dedi.