Şampiyonlara nal çakıyor

Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap yarış atı yetiştirilen önemli merkezler arasında yer alan ilçede nalbantlık yapan Gürses "'Turbo', 'Ayabakan', 'Oğlumberat' gibi şampiyon atların nallarını çakmış bir ustayım. Bu iş incelik ister, tırnak seviyeli, eşit bir şekilde kesilecek, törpü çekilecek. Nalı üstüne koyduğun zaman ikisi eşit olacak. O şekilde at rahat koşar. Düzensiz olunca at sakat olur" dedi.