Şampiyonlar yarışa hazır

350 BİN KİŞİ HİZMET VERMEKTE

Koronavirüs salgını sürecinde diğer spor müsabakaları gibi at yarışlarına da 20 Mart'ta ara verildi. Türkiye'de 350 bin kişinin çalıştığı 9 hipodromda 7 bine yakın yarış atının beslenme ve bakımları bir gün bile aksatılmadan yapılıyor. Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki 1200 at, verilen araya rağmen seyis ve antrenörleriyle her sabah antrenmana devam ediyor. Yarışlardan uzak kalan ancak antrenmanlara devam eden atların bakımları da seyisleri tarafından özenle yapılıyor.

GÜNDE 2 KEZ DEZENFEKTE EDİLİYOR



Hipodromdaki tüm alanlar günde 2 kez dezenfekte edilirken, jokey ve aprantilerin de maske takıp, sık sık ellerini de dezenfekte etmeye dikkat ediyor. Hipodromda koronavirüsle mücadele konusunda tüm tedbirleri alan TJK yetkilileri ise yarışların tekrar başlamasını talep ediyor. TJK Başkanı Serdal Adalı, "TJK olarak yarışlara hazırız. Yarışlar, hipodromlarda halihazırda zaruri olarak bulunan çalışanlara ek olarak, sadece idari personelin katılımıyla yapılacak. Sağlık açısından risk teşkil etmeyecek” dedi.