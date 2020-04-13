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  3. Şampiyonlar emeklilikte de kazandırıyor

Şampiyonlar emeklilikte de kazandırıyor

Şampiyonlar emeklilikte de kazandırıyor

Bir dönem hipodromda efsaneler yaratan emekli yarış atlarının yavrularına sahip olmak isteyen kısrak sahipleri aşım için 10 bin lira veriyor.

Performansı yüksek ve kaliteli özel ırk aygırların yavrularına sahip olmak isteyen kısrak sahipleri, Türkiye Jokey Kulübü bünyesindeki Şanlıurfa Aşım İstasyonu’nun kapısını aşındırıyor. İstasyonda çeşitli nedenlerle yarışlara katılamayan, aralarında eski şampiyonlar "Serhantay, Uçanoğlu, Atmaca Bey, Demirdöven, Ender Efe, Gelibolu, Haberkan, Karaüzüm, Demirkır, Karayürekli, Lidertay, Rostmaster, Şimşeğinoğlu ve Yalnız Efe" adlı atların da bulunduğu 19 damızlık bulunuyor. Kısrak sahipleri, aşım için 6 ila 10 bin lira arasında ücreti gözden çıkarıyor.


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