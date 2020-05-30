Şampiyon kanaryaların hırdavatçı babası

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’nun her yıl düzenlediği yarışlara katılan ve bu uğurda binlerce kilometre yol yapan 65 yaşındaki Anapay, “Yatağa yattığımda, bir yere gidip geldiğimde hep kuşlarımı düşünürüm. Bunlar yüzünden uzun yola gidemem. Çocuklarımdan ayırmam. Yemeleri, içmeleri, temizliği, bakımı hepsiyle ilgileniyorum” dedi.