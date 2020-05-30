Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8223
  • 7,5691
  • 379.237
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Şampiyon kanaryaların hırdavatçı babası
30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:06 | Son Güncelleme:

Şampiyon kanaryaların hırdavatçı babası

Şampiyon kanaryaların hırdavatçı babası

Kırşehir'de hırdavatçılık yapan Aydın Anapay, 43 yıldır tutkunu olduğu kanaryalarla, Türkiye genelindeki yarışmalarda 20 kez birincilik kazandı.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’nun her yıl düzenlediği yarışlara katılan ve bu uğurda binlerce kilometre yol yapan 65 yaşındaki Anapay, “Yatağa yattığımda, bir yere gidip geldiğimde hep kuşlarımı düşünürüm. Bunlar yüzünden uzun yola gidemem. Çocuklarımdan ayırmam. Yemeleri, içmeleri, temizliği, bakımı hepsiyle ilgileniyorum” dedi.


Bölgede gerilim tırmanıyor... 3 günde ikinci Hint İHA'sını düşürdüler!
İletişim Başkanı Altun'dan Muharrem İnce'ye cevap
Başkan Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı
ABD'de siyahi Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis tutuklandı
İstanbul'da fetih şöleni... Başkan Erdoğan millete hitap etti
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açılacak

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açılacak

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'siydi... Pelin Ermiş'in son halini görenler inanamadı!

Yatmadan önce salatalık yerseniz faydasına inanamayacaksınız...