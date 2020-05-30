30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:06 | Son Güncelleme:
Şampiyon kanaryaların hırdavatçı babası
Kırşehir'de hırdavatçılık yapan Aydın Anapay, 43 yıldır tutkunu olduğu kanaryalarla, Türkiye genelindeki yarışmalarda 20 kez birincilik kazandı.
Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu’nun her yıl düzenlediği yarışlara katılan ve bu uğurda binlerce kilometre yol yapan 65 yaşındaki Anapay, “Yatağa yattığımda, bir yere gidip geldiğimde hep kuşlarımı düşünürüm. Bunlar yüzünden uzun yola gidemem. Çocuklarımdan ayırmam. Yemeleri, içmeleri, temizliği, bakımı hepsiyle ilgileniyorum” dedi.