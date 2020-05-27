Şampiyon atlar koşu bandında

ÖZEL İZİNLE ÇIKIYORLAR



Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi'nde rahvan at yetiştiricileri, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında atlarını besihanesine yaptırdığı özel koşu bandında yarışlara hazırlamaya çalışıyor. Sokağa çıkma yasağında özel izinle çiftliklerine geldiklerini dile getiren Nuri Arslan, rahvan atlarının günlük antrenmanlarını yapması gerektiğini söyledi.

YAZ KIŞ DEVAM ETMELİLER



Her gün düzenli olarak atların bakım ve antrenmanlarını yaparak rahvan at yarışlarına hazırladıklarını aktaran Arslan, "Burada 5 tane atımız var ve hepsini günlük belirli süreler ile yarışlara hazırlıyoruz. Tabii bu yıl yarışlar olur ise yarışlara katılacağız. Olmazsa seneye katılmak için düzenli eğitimlere devam edeceğiz. Yaz, kış sürekli bu eğitimlere devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de rahvan at yarışlarında birçok derece elde ettiklerini anlatan Nuri Arslan, "Rahvan at yarışlarında bölge ve Türkiye’de birçok birincilik ve ikinciliklerimiz var. Canlı hayvan olduğu için mecburen formlarını korumaya özen gösteriyoruz. Sürekli eğitimlerini ve yemeklerini belirli saatlerde vermeye çalışıyoruz" dedi.