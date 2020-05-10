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  3. Salonlara korona önlemi: Düğünde çubuklu halay

Salonlara korona önlemi: Düğünde çubuklu halay

Salonlara korona önlemi: Düğünde çubuklu halay

Salgına rağmen davullu zurnalı düğün yapma isteğinde olanlar için ‘halay çubuğu' teklifi geldi. ‘Sosyal mesafeyi korumak için 1.5 metrelik çubuklarla halay çekelim' denildi.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında salonlarda evlilik, nişan, nikah gibi faaliyetlere verilen aranın ne zaman sona ereceği, düğün hazırlığı yapanların merak konusu oldu. Salonlarda düğün yasağının kalkmasını talep eden Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay çözüm önerisi sundu:

"Yarın düğün yasağı kalkacak gibi hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmama adına tedbirlerimizi aldık. Maske, sosyal mesafe kuralı var. Çalışanların ve salonların hijyenine dikkat edeceğiz. Düğünde halayın dahi 1,5 metrelik çubuklarla çekilmesini isteyeceğiz. Koronavirüs tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik."


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