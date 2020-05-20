Salgın döneminde kırmızıbiber yiyin, yeşil çay için

Dünyanın mücadele ettiği koronavirüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi çok önemli. Dengeli ve sağlıklı beslenme kaliteli uyku ve düzenli egzersiz bağışıklık sistemin güçlendirilmesi için olmazsa olmazlardan. Liv Hospital Ulus Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Duman bağışıklığı güçlendirecek besinleri anlattı:

1) Kırmızıbiber: İçeriğinde narenciye meyveler kadar zengin C vitamini barındırır. Ayrıca beta karoten ile göz ve cilt sağlığına da katkıda bulunur. Sadece acı pul biber değil, çarliston tatlı biberler de aynı zenginliğe sahiptir.

2) Brokoli: Hem içerdiği lif hem de vitamin ve mineral bakımından çok kıymetlidir. Başta A, C ve E olmak üzere tüm vitaminleri içerir. Çiğ veya buharda pişirilip tüketilirse daha kıymetlidir.

3) Soğan ve sarımsak: Türk mutfağının vazgeçilmezleri bu ikili bağışıklık için çok kıymetlidir. Sarımsağın kalp damar sistemi üzerine olumlu etkilerinin yanı sıra özellikle çiğ tüketimi bu dönemde çok faydalıdır.

4) Zencefil: Ödem çözücü etkisi ile vücuttaki her türlü yangısal hasarda işe yaradıkları gibi boğaz ağrısı, bulantı ve ağız kokusuna iyi gelir. Tıpkı acı pul biberde olduğu gibi zengin kapsaisin içeriği sayesinde bağışıklık üzerine de olumlu etkilidir.

5) Yeşil çay: Hem yeşil çay hem de siyah çay güçlü antioksidan olan flavonoidler içerir. Yeşil çay siyah çay gibi fermentasyona maruz bırakılmadığı için bu antioksidanlardan daha zengindir.