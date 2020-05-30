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  3. Salgın döneminde daha çok süt için
30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:45 | Son Güncelleme:

Salgın döneminde daha çok süt için

Salgın döneminde daha çok süt için

Dünyayı evde tutan salgın nedeniyle dikkatli beslenmenin öneminin arttığı bu günlerde uzmanlar, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlık riskine karşı süt içilmesini öneriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar; kalsiyum, magnezyum, fosforun az tüketiminin bireysel veya toplumsal olarak hipertansiyon sıklığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncı ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu bildiriliyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor. Azalan kalsiyum alımının arteriyel kan basıncını artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Neriman İnanç, sekiz hafta süren ve belirli bir beslenmenin uygulandığı “Hipertansiyonu Durdurmak Üzere Besinsel Yaklaşımlar” çalışmasında, yağsız ve az yağlı süt ve süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yağdan ve kolesterolden yoksun, proteini hafif artırılmış bir diyetle, erişkinlerde kan basıncının 5.5/3.0 mmHg düşürüldüğünün görüldüğünü kaydediyor.


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