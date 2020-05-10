Salata yemek zayıflatmıyor

Salata her ne kadar düşük kalorili sebze karışımlarından yapılsa da, çoğu zaman tek başına zayıflama sürecinde çok işe yaramaz ve hatta bazen tehlikeli olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, salatanın zayıflatmamasının nedenlerini anlatıyor; "Sadece salata yiyerek beslenmek tek çeşit yemek anlamına gelir. Bu durumda vücut protein ve karbonhidrat almadığı için kendini sindirmeye başlar ve yağ kaybı yerine kaslardan kilo kaybedilir. Kas kaybı metabolizma hızını yavaşlatır. Bu durumda kişi kilo kaybetse bile normal beslenmesine geçtiği an iki kat daha çok kilo alır. Sebzelerin yüzde 70-80’ine yakını su olduğu için, salata mideden çok hızlı boşalır ve hızlı acıkma yapar. Özellikle hipoglisemi yaşayanlar için doyma duyularını kaybedip daha büyük miktarda ve daha çok besin tüketimine yol açabilir" dedi.