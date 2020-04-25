Sahurda yumurta, iftarda sebze çorbası

Ramazan’da karbonhidrat ağırlıklı iftar ve sahur sofralarından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Karbonhidrat içeren besinler tüketerek gün içinde tok kalacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Bu besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırsınız. Sahurda tüketeceğiniz yumurta ve peynir gibi proteinler, zeytin ve zeytinyağlı mevsim salatası tüketerek gün içinde oluşabilecek açlık hissinin önüne geçebilirsiniz. İftarda da uzun süre boş kalan midenizi hızla doldurmak yerine, yemeğe çorba ve salata ile başlayın. Unla meyane edilmiş çorbalar yerine kemik suyuyla yapılmış sebze ya da mercimek çorbası tercih edin” diyor.

SUSARIM ENDİŞESİ YAŞAMAYIN

Ramazan ayı boyunca evde tüketilebilecek besinlerle açlık direncinin artırılarak midenin korunabileceğine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, doğru bir sahur sofrası için; tereyağına kırılmış iki yumurta, yanında da bol yağlı bir parça peynir, üzerine bol sızma zeytinyağı gezdirilmiş zeytin ve mevsim salatası öneriyor. Gün boyunca susarım endişesi yaşamadan rahatlıkla evde yapılmış turşu, kavurma veya sucuk da tüketilebileceğine dikkat çekiyor. Sahurda karbonhidratın yanı sıra şeker tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Aktaş, “Ramazan ayında karbonhidrat, gluten içeren gıdalar ve şekerden uzak durulmalı. Özellikle diyabet ve romatizmal hastalığı olanlar bu tür ürünleri kesinlikle tüketmemeli” diyor.

IHLAMUR VE ADA ÇAYI



Uzun süreli açlıklardan sonra oluşabilecek mide ve bağırsak problemlerine karşı ıhlamur ve ada çayı önerisinde bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Ihlamur ve adaçayı, mide ve bağırsakların rahatlamasını sağlayarak hazımsızlığa iyi geleceğinden iftar ve sahurda tüketilebilir. Bütün gün susuz kaldınız diye iftarda birden bir sürahi su tüketmeye kalkmayın! İftardan sahura kadar her yarım saatte bir olmak kaydıyla su içerek vücudunuzun ihtiyacı olan suyu geri kazanabilirsiniz. Fazla su vücuttan böbrekler aracılığı ile atıldığı için bu daha çok susamanıza neden olur” diye uyarıyor.

Sağlıklı Ramazan sofraları için altın öneriler

• Bamya, harika bir iftar yemeğidir. Sindirimi kolaylaştıran, mideyi koruyan bamyaya iftar sofranızda bol bol yer verin. Kemik suyuyla yapılan sebze ve mercimek çorbalarını da tüketin.

• Çok çay içerseniz gündüz çok susarsınız. Çünkü çay diüretiktir, yani vücuttan su atılmasına neden olur. Eğer mutlaka içecekseniz, susuz kalmamak için her çayın yanında bir bardak su için.

• Oruç tutarken yapılan en büyük hatalardan biri bir defada çok fazla su içmektir, çünkü içtiğiniz su anında vücuttan atılır. İftardan imsak vaktine kadar her yarım saatte bir, büyük bir bardak su içmeye çalışın.

• Lavanta ve ıhlamur çayları susuzluğa çok iyi gelir. Deneyin!

n Sahurda yumurtayı eksik etmeyin. Bol tereyağında pişirin. Bu kombinasyon saatlerce tok tutar, açlık ataklarını önler.

• Orucumuzu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açın

• İlk etapta çorbanızı salatayla birlikte tüketin

• Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçin. Böylece kalp ve damar problemleri yaşamazsınız

• Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olsun

• İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edin

• Abartılı iftar sofralarından kaçının. Çünkü iftarda ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar

• Ramazan ayıyla özdeşleşen şerbetli tatlılardan uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı taze ve kuru meyvelerle gidermeyi deneyin!

Tok tutacak salata tarifi

Malzemeler: 4 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye, bol miktarda maydanoz, 1 limonun suyu ve kabukları, İki yemek kaşığı tahin ya da zeytinyağı

Hazırlanışı: Tüm malzemeler bir kapta karıştırın. İsteğe göre tahin ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Sahurda ve iftar da tüketebilirsiniz.

Hazımsızlık giderici çay

Malzemeler: Kimyon, rezene, tıbbi nane

Hazırlanışı: Hepsinden 4 tatlı kaşığı alarak üzerine sıcak su ekleyin. 10 dakika üstü kapalı bir şekilde demleyin. Bitkileri kesinlikle kaynatmayın. İftardan sonra 3 bardağa kadar içebilirsiniz.