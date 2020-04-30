Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9901
  • 7,6393
  • 379.816
  • 101110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Sahurda ve iftarda birer kâse yoğurt tüketin

Sahurda ve iftarda birer kâse yoğurt tüketin

Sahurda ve iftarda birer kâse yoğurt tüketin

Oruç tutanların, pandemi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri sofralarından eksik etmemesi çok önemli.

Bu yıl oruç tutanların, pandemi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri sofralarından eksik etmemesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, “Bu süreçte özellikle bağışıklık sistemimizi ayakta tutacak yoğurt, turşu, kefir ve zeytin gibi probiyotik ile pırasa, enginar, kereviz, soğan, sarımsak, ıspanak gibi prebiyotik içerikli gıdaları tercih etmekte yarar var” dedi. Prof. Dr. Çiftçioğlu, “Normalde iftarda ve sahurda birer kâse yoğurt yemek, vücudunuzun daha dirençli hale gelmesine fayda sağlayacaktır. 1-1,5 saatlik ara öğünlerimizde yoğurt, bizim için iyi bir alternatif olabilir. Bu ürünler bağışıklık sistemi için önemli olmakla birlikte, kefirin miktarı, zeytin ve turşunun tuz oranı, bozanın şeker dozu gibi konulara dikkat etmek de önemli. Kefir ve yoğurdu da ev yapımı tercih edersek daha iyi olur” şeklinde konuştu.


CHP'den ikinci darbe tehdidi!

CHP'den ikinci darbe tehdidi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şifa kaynağı kengerin doğadan sofralara zahmetli yolculuğu

Polis baskınında ikisi banyodan biri tezgah içinden çıktı