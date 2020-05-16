Sahurda meyve suyu içilmemeli

Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, “Her gün iftar ile sahur arasında 2-2.5 litre su içmek gerekiyor. Meyve suyu taze sıkılmış dahi olsa bu dönemde önerdiğimiz bir besin değil” diyor. Özcan bunun nedenini şöyle anlatıyor: “Meyve sularında lif olmadığı için kan şekerinizi hızla yükseltip, yine hızla düşüreceğinden çabuk acıkmanıza sebep olacaktır. Meyve suyu yerine lif açısından da zengin ve sizi daha uzun süre tok tutacak taze veya kuru meyveleri tercih edebilirsiniz.”