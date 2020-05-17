Sahura kadar 2 litre su içilmeli

Uzmanlar, vücudun sıvı dengesini korumak için Ramazan ayı boyunca su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini ve iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmesini öneriyor. "İftarda ilk olarak bir bardak su için, ardından çorbayla devam edin" diyen uzmanlar, "Gün boyunca susuzluk hissetmemek için sahurda salatalık, domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler, taze sıkılmış meyve suları veya süt tüketimine ağırlık verin. Özellikle meyve kompostoları hem sindirim sistemini destekler hem sıvı ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur. İftar sonrasında ara öğün olarak su içeriği yüksek erik, çilek, salatalık, domates, semizotu, elma ve kabak gibi meyve ve sebzeleri tüketin. Vücutta sıvı kaybına yol açan çay ve kahve tüketimini sınırlayın. Tuz içeriği çok yüksek besinler tüketmeyin ve yemeklere de fazla tuz eklemeyin" diyor.