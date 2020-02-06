'Şahane Hayatlar' memurluktan sinemaya
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı kadrosunda Salih Kalyon, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Berrak Güvem gibi isimlerin de yer aldığı ‘Şahane Hayaller’ sinema filminin galası Kanyon AVM’de gerçekleşti.
Filmin senaryosunu yazan ve başrolünde oynayan Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan “Memurluktan istifa edip bu hayalimi gerçekleştirdim. Umarım seyircimizin bol kahkaha atacağı bir film olur” diye konuştu.